Николаевская область: оккупанты обстреляли Первомайское, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Вчера, 26 августа, оккупанты обстреляли пгт Первомайское Первомайской общины. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
По информации ОК "Юг", вчера, 26 августа, по Николаеву враг выпустил два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет.
27 августа, ориентировочно в 04:30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.
Также 26 августа в 13:47 зафиксированы вражеские обстрелы пгт Первомайское Первомайской общины. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи. В 17:30 в пгт. Первомайское в результате обстрела возник пожар квартиры в жилом доме. Пострадавших нет.
Ким добавил, что продолжаются обстрелы Широковского общества.
Ориентировочно в 17:00, 26 августа, были обстрелы за пределами с. Красная Долина. Ночью, 27 августа, около 04:00 и 05:00 обстрелам подверглось с. Широкое. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 04:00 до 05:00 были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет.
Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. Так, ориентировочно в 14:00 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое.
Один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. В результате этого взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила женщина, которая в тот момент находилась в здании. Также повреждения и разрушения получили другие дома.
"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил он.
Напомним
В случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.