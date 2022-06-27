Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще вісьмох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Минулої доби на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення дістало восьмеро людей. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
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"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів", - написала Замазєєва у Telegram.
За її словами, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська та Галіцинівська громади.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - повідомила Замазєєва.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянина, що постраждали від атак окупантів. Ще 42 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
Доповнення
Вранці 27 червня російські окупанти обстріляли смт Березнегувате та Широківську громаду Миколаївської області – зруйновано дитячий садок та житлові будинки.