Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще вісьмох людей

Деталі

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів", - написала Замазєєва у Telegram.

За її словами, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська та Галіцинівська громади.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - повідомила Замазєєва.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянина, що постраждали від атак окупантів. Ще 42 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Доповнення

Вранці 27 червня російські окупанти обстріляли смт Березнегувате та Широківську громаду Миколаївської області – зруйновано дитячий садок та житлові будинки.