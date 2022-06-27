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Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще вісьмох людей

Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще вісьмох людей

Київ • УНН

 • 76056 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Минулої доби на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення дістало восьмеро людей. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Деталі

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів", - написала Замазєєва у Telegram.

За її словами, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська та Галіцинівська громади.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - повідомила Замазєєва.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянина, що постраждали від атак окупантів. Ще 42 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Доповнення

Вранці 27 червня російські окупанти обстріляли смт Березнегувате та Широківську громаду Миколаївської області – зруйновано дитячий садок та житлові будинки.

Українські Національні Новини

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