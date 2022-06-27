Николаевская область: вчера оккупанты ранили еще восьмерых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили восемь человек. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
Детали
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось общинам Баштанского и Николаевского районов", - написала Замазеева в Telegram.
По ее словам, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская и Галицыновская общины.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - сообщила Замазеева.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов. Еще 42 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Дополнение
Утром 27 июня российские оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое и Широковскую общину Николаевской области – разрушены детский сад и жилые дома.