Миколаївщина: голова ОВА повідомляє про 5 збитих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про 5 збитих ворожих ракет, пише УНН.
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"Збили 3 ракети над морем у нас", - написав Кім у Телеграм і додав: "Ще мінус 2. Красені".
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та на Житомирщині.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.