Миколаїв: через ворожий обстріл осколками поранило людину

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"Миколаїв: вчора, 9 листопада, близько 8:05 з реактивних систем залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв місто. Внаслідок чого осколкові поранення отримала одна людина. Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор", - повідомив Кім.

Деталі

Голова ОВА також повідомив про обстріли у Баштанському районі території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.