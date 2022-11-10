Миколаїв: через ворожий обстріл осколками поранило людину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Миколаїв напередодні вранці зазнав ворожої атаки з РСЗВ "Смерч", є поранена людина. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Миколаїв: вчора, 9 листопада, близько 8:05 з реактивних систем залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв місто. Внаслідок чого осколкові поранення отримала одна людина. Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор", - повідомив Кім.
Деталі
Голова ОВА також повідомив про обстріли у Баштанському районі території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Доповнення
Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.