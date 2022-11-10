Николаев: из-за вражеского обстрела осколками ранило человека

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"Николаев: вчера, 9 ноября, около 8:05 из реактивных систем залпового огня "Смерч" враг обстрелял город. В результате чего осколочные ранения получил один человек. Поврежден хлебозавод, частное предприятие и частный сектор", - сообщил Ким.

Детали

Глава ОВА также сообщил об обстрелах в Баштанском районе территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Дополнение

От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населённых пунктов.