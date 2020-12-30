Микитась не з'явився на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на 16:00 засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві, через його неявку. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
“Підозрюваний не з’явився на засідання”, — сказали в пресслужбі.
Також в прокуратурі зазначили, що засідання перенесли на 16:00.
Так, в Шевченківському районному суді Києва о 14:00 мало відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягатимуть на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.
У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.