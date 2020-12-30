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Микитась не явился на заседание касательно избрания ему меры пресечения

Киев • УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 16:00 заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве, из-за его неявки. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Микитась не явился на заседание касательно избрания ему меры пресечения

“Подозреваемый не явился на заседание”, — сказали в пресс-службе.

Также в прокуратуре отметили, что заседание перенесли на 16:00.

Так, в Шевченковском районном суде Киева в 14:00 должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, фигурирующем в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве — о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.

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