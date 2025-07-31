Міг заблукати в лісі: на Франківщині шукають 8-річного хлопчика з вадами слуху
Київ • УНН
На Франківщині розшукують 8-річного хлопчика з вадами слуху, який 30 липня 2025 року виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. Поліція встановлює місцезнаходження Кузіва Михайла Михайловича.
У ніч проти 31 липня поліцейські повідомили про розшук 8-річного хлопчика в Івано-Франківській області. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, пише УНН.
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Поліція встановлює місцезнаходження малолітнього жителя Калуського району, Івано-Франківської області.
Відділ ювенальної превенції розшукує 8-річного хлопчика, який 30 липня 2025 близько 19:30 год. на велосипеді синього кольору виїхав з дому в сторону лісу та по даний час не повернувся і місцезнаходження невідоме
Зазначається, що хлопчик має вади слуху, не відзивається на імʼя , не розмовляє .
Зниклий- Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., жит. с. Перекоси, Калуського району, Івано-Франківської області.
Прикмети: зріст 120 см, худорлявої тілобудови.
Одягнений: синя футболка та зелені шорти.
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