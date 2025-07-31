Мог заблудиться в лесу: на Франковщине ищут 8-летнего мальчика с нарушениями слуха
Киев • УНН
На Франковщине разыскивают 8-летнего мальчика с нарушениями слуха, который 30 июля 2025 года выехал из дома на велосипеде и не вернулся. Полиция устанавливает местонахождение Кузива Михаила Михайловича.
В ночь на 31 июля полицейские сообщили о розыске 8-летнего мальчика в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Детали
Полиция устанавливает местонахождение малолетнего жителя Калушского района, Ивано-Франковской области.
Отдел ювенальной превенции разыскивает 8-летнего мальчика, который 30 июля 2025 года около 19:30 на велосипеде синего цвета выехал из дома в сторону леса и до сих пор не вернулся, и его местонахождение неизвестно
Отмечается, что мальчик имеет недостатки слуха, не отзывается на имя, не разговаривает.
Пропавший - Кузив Михаил Михайлович, 2017 г.р., житель с. Перекосы, Калушского района, Ивано-Франковской области.
Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения.
Одет: синяя футболка и зеленые шорты.
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