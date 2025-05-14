Microsoft має намір звільнити шість тисяч співробітників попри серію прибуткових кварталів

Компанія Microsoft заявила, що звільняє майже 3% від усіх своїх співробітників. Технологічний гігант не розкрив загальну кількість звільнених людей, але вона становитиме близько 6000 осіб, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Станом на червень минулого року, коли востаннє повідомлялося про річну чисельність персоналу, Microsoft найняла 228 000 штатних працівників. Близько 55% цих працівників були в США.

Компанія Microsoft, що базується в Редмонді, штат Вашингтон, заявила, що звільнення будуть здійснюватися на всіх рівнях та в усіх географічних регіонах, але зосереджені на скороченні рівнів управління. Повідомлення були опубліковані у вівторок.

Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціонування компанії для успіху на динамічному ринку – йдеться у заяві компанії.

Microsoft оголосила про менший раунд звільнень на основі результатів діяльності в січні. Але скорочення на 3% стануть найбільшими зареєстрованими звільненнями в компанії з початку 2023 року, коли компанія скоротила 10 тисяч співробітників, майже 5% своєї робочої сили, приєднавшись до інших технологічних компаній, які скорочували своє розширення під час пандемії.

Останні звільнення відбулися лише через кілька тижнів після того, як Microsoft повідомила про сильні продажі та прибутки, які перевершили очікування Wall Street за квартал з січня по березень, що інвестори сприйняли як дозу полегшення в турбулентний час для технологічного сектору та економіки США. Microsoft перевищувала прогнози Wall Street щодо прибутків протягом останніх чотирьох кварталів поспіль.

Фінансовий директор компанії Емі Худ заявила на квітневому телефонному дзвінку щодо прибутків, що компанія зосереджена на "створенні високопродуктивних команд та підвищенні нашої гнучкості шляхом скорочення шарів з меншою кількістю менеджерів". Вона також зазначила, що чисельність персоналу у березні була на 2% вищою, ніж роком раніше, і дещо меншою порівняно з кінцем минулого року.

Доповнення

Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Remote Desktop для Windows з 27 травня 2025 року. Користувачам запропонують перейти на новий додаток Windows з розширеними можливостями для хмарних ПК.