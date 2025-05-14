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Microsoft намерена уволить шесть тысяч сотрудников, несмотря на серию прибыльных кварталов

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Microsoft объявила о сокращении около 6000 сотрудников, что составляет почти 3% от общего количества. Увольнения произойдут на всех уровнях и в разных регионах.

Microsoft намерена уволить шесть тысяч сотрудников, несмотря на серию прибыльных кварталов

Компания Microsoft заявила, что увольняет почти 3% от всех своих сотрудников. Технологический гигант не раскрыл общее количество уволенных людей, но оно составит около 6000 человек, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По состоянию на июнь прошлого года, когда в последний раз сообщалось о годовой численности персонала, Microsoft наняла 228 000 штатных сотрудников. Около 55% этих сотрудников были в США.

Компания Microsoft, базирующаяся в Редмонде, штат Вашингтон, заявила, что увольнения будут осуществляться на всех уровнях и во всех географических регионах, но сосредоточены на сокращении уровней управления. Сообщения были опубликованы во вторник.

Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке

– говорится в заявлении компании.

Microsoft объявила о меньшем раунде увольнений на основе результатов деятельности в январе. Но сокращение на 3% станут крупнейшими зарегистрированными увольнениями в компании с начала 2023 года, когда компания сократила 10 тысяч сотрудников, почти 5% своей рабочей силы, присоединившись к другим технологическим компаниям, которые сокращали свое расширение во время пандемии.

Последние увольнения произошли всего через несколько недель после того, как Microsoft сообщила о сильных продажах и прибылях, которые превзошли ожидания Wall Street за квартал с января по март, что инвесторы восприняли как дозу облегчения в турбулентное время для технологического сектора и экономики США. Microsoft превышала прогнозы Wall Street по прибылям в течение последних четырех кварталов подряд.

Финансовый директор компании Эми Худ заявила на апрельском телефонном звонке по поводу прибылей, что компания сосредоточена на "создании высокопроизводительных команд и повышении нашей гибкости путем сокращения слоев с меньшим количеством менеджеров". Она также отметила, что численность персонала в марте была на 2% выше, чем годом ранее, и несколько меньше по сравнению с концом прошлого года.

Дополнение

Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Remote Desktop для Windows с 27 мая 2025 года. Пользователям предложат перейти на новое приложение Windows с расширенными возможностями для облачных ПК.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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