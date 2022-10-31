Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців, — Залужний

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Залужний підкреслив, що Україна чинить супротив російській агресії, розмір країни якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.

Україна веде війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо і, як зазначив Залужний, не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців.

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“Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск? Тільки за сьогодні (31 жовтня — ред.) противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю”, — написав Залужний.

Нагадаємо

Учора вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.

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