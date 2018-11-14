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Меттіс: НАТО є головною силою для оборони Євросоюзу

Меттіс: НАТО є головною силою для оборони Євросоюзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що НАТО є головною силою для підтримки обороноздатності Євросоюзу. Слова глави Пентагону у вівторок передало агентство Reuters, інформує УНН.

Журналісти запитали Меттіса, чи підтримує він створення власних єдиних збройних сил в Європі. “Ми розглядаємо НАТО як наріжний камінь для захисту Європи, ми підтримаємо всі зусилля країн щодо виконання більшої частини своїх зобов’язань”, — відповів глава Пентагону.

Президент Франції Емманюель Макрон 6 листопада заявив в ефірі радіостанції Europe1, що Європі слід створити власні єдині збройні сили. Він також висловив думку, що Європейському союзу необхідно захищатися від Китаю, Росії і США.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп піддав критиці слова Макрона і в черговий раз зажадав від європейських союзників збільшити фінансовий внесок до бюджету НАТО.

Як повідомляв УНН, Норвегія слідом за Фінляндією звинуватила Росію в створенні перешкод в роботі GPS.

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