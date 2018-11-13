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Норвегія слідом за Фінляндією звинуватила Росію в створенні перешкод в роботі GPS

Київ • УНН

 • 9082 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство оборони Норвегії звинуватило Росію в створенні перешкод в роботі системи навігації GPS, під час недавніх навчань Trident Juncture 2018. Відповідну заяву відомства опублікувало агентство Associated Press, інформує УНН.

“Перешкоди з боку Росії були зафіксовані в період з 16 жовтня по 7 листопада”, — заявили в міністерстві. Джерело перешкод, згідно з повідомленням, розташовувалося на Кольському півострові.

Голова міністерства Франк Бакке-Йенсен заявив Reuters, що вперше подібні перешкоди були зафіксовані під час російсько-білоруських навчань “Захід” в 2017 році.

Нагадуємо, 12 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що Росія може стояти за великомасштабним збоєм в роботі GPS під час навчань, які проходили в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому про це “нічого не відомо” і що “існує тенденція (безпідставно) звинувачувати РФ в усіх смертних і інших гріхах”.

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