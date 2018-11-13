Норвегия вслед за Финляндией обвинила Россию в создании помех в работе GPS

“Препятствия со стороны России были зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября”, — заявили в министерстве. Источник помех, согласно сообщению, располагался на Кольском полуострове.

Глава министерства Франк Бакке-Йенсен заявил Reuters, что впервые подобные препятствия были зафиксированы во время российско-белорусских учений “Запад” в 2017 году.

Напоминаем, 12 ноября премьер-министр Финляндии Сипиля заявил, что Россия может стоять за крупномасштабным сбоем в работе GPS во время учений, которые проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему об этом “ничего не известно” и что “существует тенденция (безосновательно) обвинять РФ во всех смертных и других грехах”.