Прем'єр Фінляндії припустив, що за збоями GPS під час навчань НАТО може стояти Росія

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Фінляндії Саулі Вяйняме Нііністьо наголошує на необхідності спочатку провести розслідування збою в роботі супутникових навігаційних систем (GPS), які використовуються в повітряному сполученні, на півночі Фінляндії під час навчань НАТО Trident Juncture. Про це він повідомив у неділю телекомпанії Yle в Парижі, де бере участь у заходах із нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни, інформує УНН.