Прем'єр Фінляндії припустив, що за збоями GPS під час навчань НАТО може стояти Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Фінляндії Саулі Вяйняме Нііністьо наголошує на необхідності спочатку провести розслідування збою в роботі супутникових навігаційних систем (GPS), які використовуються в повітряному сполученні, на півночі Фінляндії під час навчань НАТО Trident Juncture. Про це він повідомив у неділю телекомпанії Yle в Парижі, де бере участь у заходах із нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни, інформує УНН.
“Потрібно з’ясувати, яким чином здійснювалися перешкоди і хто їх здійснював. Вірю, що є технічні засоби, за допомогою яких можна визначити їх джерело, і потім заявити про нашу позицію, навіть у дуже суворої формі”, — сказав він.
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12-й президент Фінляндії повідомив також, що в Парижі коротко поговорив із президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним, однак у них не було часу на обговорення важливих питань.
Раніше в неділю прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля повідомив Yle, що не виключив можливості того, що Росія могла стояти за збоєм у роботі GPS. Разом із тим він підкреслив, що розслідування події збою ще триває, проте повідомив, що втручання було навмисним.
Як повідомила газета Helsingin Sanomat із посиланням на главу департаменту повітряного руху фінського Агентства транспортної безпеки Пекку Хентту, у Фінляндії не було причин для занепокоєння з точки зору безпеки повітряного руху.
Як раніше повідомила телекомпанія, Фінляндія підозрює Росію у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем під час навчань НАТО Trident Juncture, які завершилися на цьому тижні. Центр авіанавігації Фінляндії попередив пілотів про збої у роботі GPS на цьому тижні. На території Фінляндії попередження стосувалося території від північних районів Рованіемі до норвезького кордону і на схід від Кіттіля до російського кордону — там, згідно з інформацією Центру авіанавігації, “сигнал GPS був ненадійним”, система працювала з перебоями 6-7 листопада.
Навчання НАТО Trident Juncture проходять у три етапи. Перший відбувся в серпні і представляв собою розгортання військ, другий - активна фаза - пройшов із 25 жовтня по 7 листопада, а третій - командно-штабні навчання - відбудеться 13-24 листопада в Об'єднаному командному центрі НАТО в Ставангері (Норвегія). У навчаннях беруть участь близько 50 тис. осіб із 31 країни (29 держав НАТО, Фінляндія і Швеція). Маневри носять стратегічний характер, у них задіяні близько 50 тис. осіб, 250 літаків і 65 кораблів, діаметр зони їх проведення перевищує 1 тис. км.
У своїй статті для видання Time 16-й Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, адмірал Джеймс Ставрідіс написав, що альянс розглядає військові ігри Trident Juncture ключовими для запобігання подальшої агресії з боку Росії після її вторгнення в Україну та анексії Криму.