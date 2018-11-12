Премьер Финляндии предположил, что за сбоями GPS во время учений НАТО может стоять Россия

“Нужно выяснить, каким образом осуществлялись помехи и кто их осуществлял. Верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить их источник, и затем заявить о нашей позиции, даже в весьма строгой форме”, — сказал он.

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12-й президент Финляндии сообщил также, что в Париже побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, однако у них не было времени на обсуждение крупных вопросов.

Ранее в воскресенье премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил Yle, что не исключил возможности того, что Россия могла стоять за сбоем в работе GPS. Вместе с тем он подчеркнул, что расследование произошедшего сбоя еще продолжается, однако сообщил, что вмешательство было намеренным.

Как сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу департамента воздушного движения финского Агентства транспортной безопасности Пекку Хентту, в Финляндии не было причин для беспокойства с точки зрения безопасности воздушного движения.

Как ранее сообщила телекомпания, Финляндия подозревает Россию в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture. Центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в работе GPS на этой неделе. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы — там, согласно информации Центра авианавигации, “сигнал GPS был ненадежным”, система работала с перебоями 6-7 ноября. Доказательств вмешательства РФ финская сторона, однако, не привела.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в три этапа. Первый состоялся в августе и представлял собой развертывание войск, второй — активная фаза — прошел с 25 октября до 7 ноября, а третий — командно-штабные учения — состоится 13-24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере (Норвегия). В учениях принимают участие около 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндия и Швеция). Маневры носят стратегический характер, в них задействованы около 50 тыс. человек, 250 самолетов и 65 кораблей, диаметр зоны их проведения превышает 1 тыс. км.

В своей статье для издания Time 16-й Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, адмирал Джеймс Ставридис написал, что альянс рассматривает военные игры Trident Juncture ключевыми для предотвращения дальнейшей агрессии со стороны России после ее вторжения в Украину и аннексии Крыма.