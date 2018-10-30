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Trident Juncture потрібні НАТО для запобігання подальшій агресії РФ після її вторгнення в Україну - адмірал

Trident Juncture потрібні НАТО для запобігання подальшій агресії РФ після її вторгнення в Україну - адмірал

Київ • УНН

 • 8085 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. НАТО розглядає військові ігри Trident Juncture ключовими для запобігання подальшої агресії з боку Росії після її вторгнення в Україну та анексії Криму. Про це написав у своїй статті для видання Time 16-й Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, адмірал Джеймс Ставрідіс, передає УНН.

Як зазначив Старвідіс, напередодні він спілкувався з очільником Об’єднаного командування сил НАТО в Неаполі, який наразі очолює Trident Juncture −2018 — найбільші військові навчання в історії Альянсу з часів “холодної війни”.

“На додаток до 29 країн НАТО, Швеція та Фінляндія гратимуть значну роль (в навчанні). І ще одну роль відіграє й інша країна, яка не є членом НАТО: в той час, як противник у вправах є "вигаданим", він чітко змодельований на основі Росії”, — пише відставний командир.

Він назвав чотири основні причини, з яких, на його думку, НАТО витрачає чималі фінансові та людські ресурси на проведення зазначених заходів.

“Перше, і найбільш очевидне, що ці вправи є можливістю для військових НАТО та партнерів просто практикувати мистецтво війни”, — зазначив генерал.

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За його словами, сили НАТО повинні вміти безперешкодно працювати разом у важких обставинах — протидіяти кібератакам, високотехнологічній зброї, та перевагам, які матиме ворог — єдина нація, що має єдину командну структуру.

“По-друге, Альянс вважає військові ігри важливими для стримування подальшої агресивної поведінки з боку Росії після вторгнення в Україну, анексії Криму та триваючих кібератак. Оскільки адмірал Фогго і я сиділи над виходом до Неаполітанської бухти під час підготовки до вправ, було ясно, що він бачив ці величезні військові ігри як відповідну реакцію на агресивну і відроджену Російську Федерацію”, — зазначив Старвідіс.

За його словами, Генеральний секретар НАТО, колишній прем’єр-міністр Норвегії Йєнс Столтенберг, погоджується з цією точкою зору.

"Обидва вони швидко вказують на те, що ці вправи є оборонними за своєю природою, але — адмірал Фогго нещодавно сказав — “якщо Росія кине нам виклик, ми будемо відповідати”, — додав він.

Третьою причиною генерал назвав те, що навчання “наступають на п’яти” російським військовим іграм, з більш ніж 300 тис. військовослужбовцями — це у шість разів більше, ніж залучено в нинішніх військових навчаннях НАТО.

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“...триваюча мілітаризація життєво важливого калінінградського анклаву в північній центральній Європі викликає глибоке занепокоєння НАТО. Мабуть, одним з найбільш стратегічно важливих шматочків території в Західній Європі є Калінінград — російська область, затиснена між Польщею та Литвою на Балтійському морі. Росія вдосконалює аеродроми, випускає нові боєприпаси, створює об’єкти з ядерної зброї та, як правило, готується до створення ще більш небезпечних та дестабілізуючих крилатих та балістичних ракет...”, — зазначив екс-головнокомандувач.

За його словами, цим самим Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Разом ці чотири причини є вагомими для того, щоб в НАТО почали практикувати вступ у війну, пише військовий. Водночас, за його словами, після завершення Trident Juncture НАТО повинно зробити глибокий вдих і запропонувати кращу стратегію для боротьби з Росією — іншу, ніж просто проведення великих, дорогих військових ігор.

“Такі заходи необхідні, але недостатні”, — додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня військові навчання НАТО Trident Juncture стартували у Норвегії.

У Trident Juncture беруть участь близько 65 кораблів, 250 літаків, 10 000 автомобілів та 50 000 службовців з усіх країн Альянсу. Крім того, 5 українських офіцерів було залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції з вересня цього року. 

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