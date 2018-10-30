Trident Juncture нужны НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии РФ после ее вторжения в Украину - адмирал

Как отметил Старвидис, накануне он общался с главой Объединенного командования сил НАТО в Неаполе, который сейчас возглавляет Trident Juncture -2018 - крупнейшие военные учения в истории Альянса со времен "холодной войны".

"В дополнение к 29 странам НАТО, Швеция и Финляндия будут играть значительную роль (в учениях). И еще одну роль играет и другая страна, не являющаяся членом НАТО: в то время, как противник в учениях является "вымышленным", он четко смоделирован на основе России", - пишет отставной командир.

Он назвал четыре основные причины, по которым, по его мнению, НАТО тратит немалые финансовые и человеческие ресурсы на проведение указанных мероприятий.

"Первое, и наиболее очевидное, что эти упражнения являются возможностью для военных НАТО и партнеров просто практиковать искусство войны", - отметил генерал.

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По его словам, силы НАТО должны уметь беспрепятственно работать вместе в тяжелых обстоятельствах - противодействовать кибератакам, высокотехнологичному оружию, и преимуществам, которые будет иметь враг - единственная нация, которая имеет единую командную структуру.

"Во-вторых, Альянс считает военные игры важными для сдерживания дальнейшего агрессивного поведения со стороны России после вторжения в Украину, аннексии Крыма и продолжающихся кибератак. Поскольку адмирал Фогго и я сидели над выходом к Неаполитанскому заливу во время подготовки к упражнениям, было ясно, что он видел эти огромные военные игры как ответную реакцию на агрессивную и возрожденную Российскую Федерацию", - отметил Старвидис.

По его словам, Генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, соглашается с этой точкой зрения.

"Оба они быстро указывают на то, что эти упражнения являются оборонительными по своей природе, но - адмирал Фогго недавно сказал - "если Россия бросит нам вызов, мы будем отвечать", - добавил он.

Третьей причиной генерал назвал то, что учения "наступают на пятки" российским военным играм, с более чем 300 тыс. военнослужащих - это в шесть раз больше, чем привлечено в нынешних военных учениях НАТО.

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"... продолжающаяся милитаризация жизненно важного калининградского анклава в северной центральной Европе вызывает глубокое беспокойство НАТО. Пожалуй, одним из наиболее стратегически важных кусочков территории в Западной Европе является Калининград - русская область, зажатая между Польшей и Литвой на Балтийском море. Россия совершенствует аэродромы, выпускает новые боеприпасы, создает объекты по ядерному оружию и, как правило, готовится к созданию еще более опасных и дестабилизирующих крылатых и баллистических ракет ...", - отметил экс-главнокомандующий.

По его словам, тем самым Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вместе эти четыре причины являются весомыми для того, чтобы в НАТО начали практиковать вступление в войну, пишет военный. Однако, по его словам, после завершения Trident Juncture НАТО должно сделать глубокий вдох и предложить лучшую стратегию для борьбы с Россией - иную, чем просто проведение крупных, дорогостоящих военных игр.

"Такие меры необходимы, но недостаточны", - добавил он.

Напомним, 25 октября военные учения НАТО Trident Juncture стартовали в Норвегии.

В Trident Juncture принимают участие около 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тыс. автомобилей и 50 тыс. служащих из всех стран Альянса. Кроме того, 5 украинских офицеров были привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции с сентября этого года.