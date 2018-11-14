Маттис: НАТО главной силой для обороны Евросоюза

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105257 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111090 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148110 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127912 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 170178 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118063 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Маттис: НАТО главной силой для обороны Евросоюза

Маттис: НАТО главной силой для обороны Евросоюза

Киев  •  УНН

 • 7631 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны США Джеймс Маттис считает, что НАТО является главной силой для поддержания обороноспособности Евросоюза. Слова главы Пентагона во вторник передало агентство Reuters, передает УНН.

Журналисты спросили Мэттиса, поддерживает ли он создание собственных единых вооруженных сил в Европе. “Мы рассматриваем НАТО в качестве краеугольного камня для защиты Европы, мы поддержим все усилия стран по выполнению большей части своих обязательств”, — ответил глава Пентагона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 6 ноября заявил в эфире радиостанции Europe1, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. Он также высказал мнение, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике слова Макрона и в очередной раз потребовал от европейских союзников увеличить финансовый вклад в бюджет НАТО.

Как сообщал УНН, Норвегия вслед за Финляндией обвинила Россию в создании помех в работе GPS.

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