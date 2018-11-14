Маттис: НАТО главной силой для обороны Евросоюза
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны США Джеймс Маттис считает, что НАТО является главной силой для поддержания обороноспособности Евросоюза. Слова главы Пентагона во вторник передало агентство Reuters, передает УНН.
Журналисты спросили Мэттиса, поддерживает ли он создание собственных единых вооруженных сил в Европе. “Мы рассматриваем НАТО в качестве краеугольного камня для защиты Европы, мы поддержим все усилия стран по выполнению большей части своих обязательств”, — ответил глава Пентагона.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 6 ноября заявил в эфире радиостанции Europe1, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. Он также высказал мнение, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике слова Макрона и в очередной раз потребовал от европейских союзников увеличить финансовый вклад в бюджет НАТО.
Как сообщал УНН, Норвегия вслед за Финляндией обвинила Россию в создании помех в работе GPS.