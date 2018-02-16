Метою Росії є дестабілізація і послаблення України – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Російська Федерація поставила собі за мету дестабілізувати та послабити Україну. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає кореспондент УНН.
“Мета Росії — дестабілізувати і послабити Україну. Але є й інше завдання в Росії — задовольнити амбіції Кремля і помститися за найбільшу катастрофу 20 століття — розпад Радянського Союзу”, — наголосив він.
Глава держави зазначив, що Росія повсюди порушує права і свободи людей. Зокрема, найбільш брутально вона ставиться до кримських татар.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що Російська Федерація постійно наражає світ на глобальну кризу з кібербезпекою.