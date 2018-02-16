Целью России является дестабилизация и ослабление Украины - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Российская Федерация поставила себе за цель дестабилизировать и ослабить Украину. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
"Цель России - дестабилизировать и ослабить Украину. Но есть и другая задача у России - удовлетворить амбиции Кремля и отомстить за величайшую катастрофу 20 века - распад Советского Союза", - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Россия повсеместно нарушает права и свободы людей. В частности, наиболее грубо она относится к крымским татарам.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что Российская Федерация постоянно подвергает мир на глобальный кризис с кибербезопасностью.