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Meta розпочала масштабні звільнення співробітників

Meta розпочала масштабні звільнення співробітників

Київ • УНН

 • 294703 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головний директор технологічного гіганта Meta Марк Цукерберг у своєму зверненні заявив про масове скорочення співробітників, інформує УНН.

Цитата

«Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13% і звільнити понад 11 000 наших талановитих співробітників. Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши призупинення найму до першого кварталу», - наголосив Цукерберг.

Деталі

Він зазначив, що співробітники незабаром отримають електронний лист про звільнення. Компанія платитиме працівникам 16 тижнів базової зарплати плюс два додаткових тижні за кожен рік роботи. Також звільненим співробітникам та їх сім'ям покриють медичне страхування на пів року. За межами США підтримка звільнених співробітників буде аналогічною з урахуванням місцевого трудового законодавства.

«Протягом наступних тижнів ми докладніше розповімо про те, як ми працюватимемо як спрощена організація для досягнення наших пріоритетів. Наразі я ще раз скажу, як я вдячний вам за все, що ви зробили для просування нашої місії», - додав гендиректор.

Доповнення

Ще 7 листопада стало відомо, що Meta планувала розпочати масштабні звільнення співробітників. 

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