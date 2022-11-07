Meta планує почати масштабні звільнення співробітників - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Технологічний гігант Meta планує розпочати масштабні звільнення співробітників на цьому тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Зазначається, що заплановані звільнення стануть першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні скорочення буде меншим, ніж у Twitter.
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"Meta планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, як стверджують люди, обізнані з цим питанням, що може стати найбільшим раундом за недавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Очікується, що звільнення торкнуться багатьох тисяч співробітників, і оголошення про це планується зробити вже в середу, за словами джерел видання.
На сьогодні, за даними компанії, у Meta працює понад 87 000 працівників.
Джерела інформують, що представники компанії вже сказали співробітникам "скасувати несуттєві поїздки", починаючи з цього тижня.
Нагадаємо
Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск звільнив 50% своїх співробітників.