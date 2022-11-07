Meta планує почати масштабні звільнення співробітників - ЗМІ

Зазначається, що заплановані звільнення стануть першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні скорочення буде меншим, ніж у Twitter.

Цитата

"Meta планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, як стверджують люди, обізнані з цим питанням, що може стати найбільшим раундом за недавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Очікується, що звільнення торкнуться багатьох тисяч співробітників, і оголошення про це планується зробити вже в середу, за словами джерел видання.

На сьогодні, за даними компанії, у Meta працює понад 87 000 працівників.

Джерела інформують, що представники компанії вже сказали співробітникам "скасувати несуттєві поїздки", починаючи з цього тижня.

Нагадаємо

Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск звільнив 50% своїх співробітників.