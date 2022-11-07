Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников - СМИ

Отмечается, что планируемые увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.

Цитата

"Meta планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, как утверждают люди, осведомленные с этим вопросом, что может стать самым большим раундом за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий", - говорится в сообщении.

Детали

Ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, и объявление об этом планируется сделать уже в среду, по словам источников издания.

На сегодняшний день, по данным компании, в Meta работает более 87 000 работников.

Источники информируют, что представители компании уже сказали сотрудникам "отменить несущественные поездки", начиная с этой недели.

Напомним

Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск уволил 50% своих сотрудников.