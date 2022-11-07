Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Технологический гигант Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Отмечается, что планируемые увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.
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"Meta планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, как утверждают люди, осведомленные с этим вопросом, что может стать самым большим раундом за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий", - говорится в сообщении.
Детали
Ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, и объявление об этом планируется сделать уже в среду, по словам источников издания.
На сегодняшний день, по данным компании, в Meta работает более 87 000 работников.
Источники информируют, что представители компании уже сказали сотрудникам "отменить несущественные поездки", начиная с этой недели.
Напомним
Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск уволил 50% своих сотрудников.