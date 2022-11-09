Meta начала масштабные увольнения сотрудников

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«Я решил сократить нашу команду примерно на 13% и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников. Мы также делаем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более экономной и эффективной компанией, сокращая дискреционные расходы и продолжив приостановку найма до первого квартала», - подчеркнул Цукерберг.



Детали



Он отметил, что сотрудники вскоре получат электронное письмо об увольнении. Компания будет платить работникам 16 недель базовой зарплаты плюс две дополнительные недели за каждый год работы. Также уволенным сотрудникам и их семьям покроют медицинское страхование на полгода. За пределами США поддержка уволенных сотрудников будет аналогична с учетом местного трудового законодательства.

«В течение следующих недель мы более подробно расскажем о том, как мы будем работать как упрощенная организация для достижения наших приоритетов. Пока я еще раз скажу, как я благодарен вам за все, что вы сделали для продвижения нашей миссии», - добавил гендиректор.

Дополнение

Еще 7 ноября стало известно, что Meta анонсировала масштабные увольнения сотрудников.