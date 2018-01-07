Жителі Сіднея потерпають від рекордної спеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Сіднеї (Австралія) зафіксовано найвищу температуру за останні 79 років — 47,3 градуси за Цельсієм, передає УНН з посиланням на ВВС.
Востаннє така спека там була у 1939 році, коли температура повітря піднялась до майже 49 градусів.
На думку експертів, така спека спричинена зміною клімату, і погодні умови ставатимуть все більш екстремальними.
Рятувальники попередили про небезпеку пожеж і заборонили розводити вогнища в районі Сіднея.
Зазначимо, лісові пожежі – традиційне стихійне лихо для Австралії протягом літнього сезону (у південній півкулі зараз кліматичне літо). На півдні країни вже сталося кілька пожеж у яких постраждали будівлі.
Австралійців ще у вересні попередили про загрозу майбутніх пожеж через вкрай суху погоду.
Нагадаємо, щонайменше 22 людини стали жертвами негоди, яка сколихнула США. Люди померли через сильні морози.