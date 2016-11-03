Мешканці Хмельницького перекрили рух автотранспорту
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Понад 200 хмельничан ходять пішохідним переходом по вулиці Кам’янецька. Люди вимагають аби до них приїхав мер міста Олександр Симчишин. Про це кореспонденту УНН повідомили у Патрульній поліції міста.
Як розповіли кореспондениу УНН у прес-службі Управління, на кол-центр “102”" надійшло повідомлення про те що 200 людей планують перекрити вулицю і вимагають, аби до них приїхав мер міста. Наразі інформація підтвердилась. На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
Нагадаємо, жителі с.Сичавка Лиманського району Одеської області перекрили дорогу Одеса—Южне.