Жители Хмельницкого перекрыли движение автотранспорта
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Более 200 жителей Хмельницкого ходят по пешеходному переходу на улице Каменецкая. Люди требуют чтобы к ним приехал мэр города Александр Симчишин. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города.
Как рассказали кореспондениу УНН в пресс-службе Управления на колл-центр "102" "поступило сообщение о том, что 200 человек планируют перекрыть улицу и требуют, чтобы к ним приехал мэр города. Сейчас информация подтвердилась. На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции.
Напомним, жители с.Сичавка Лиманского района Одесской области перекрыли дорогу Одесса-Южный .