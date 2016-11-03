Жители Хмельницкого перекрыли движение автотранспорта

Как рассказали кореспондениу УНН в пресс-службе Управления на колл-центр "102" "поступило сообщение о том, что 200 человек планируют перекрыть улицу и требуют, чтобы к ним приехал мэр города. Сейчас информация подтвердилась. На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции.

Напомним, жители с.Сичавка Лиманского района Одесской области перекрыли дорогу Одесса-Южный .