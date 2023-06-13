Жителька Еквадору повстала з труни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Жителька Еквадору Белла Монтойа вже лежала в труні, коли її родичі помітили, що вона подає ознаки життя. Жінку на швидкій повернули у медзаклад, де їй раніше констатували смерть. МОЗ Еквадору вже почало розгляд, пише УНН з посиланням на euronews.
Деталі
76-річна жителька Еквадору повстала з труни. Беллу Монтойю раніше оголосили померлою, і вже готували до похорону. Але коли вона вже лежала в труні, рідні помітили, що жінка подає ознаки життя - намагається дихати і рухати рукою, відкриває очі.
Негайно викликали бригаду швидкої допомоги, і Беллу відправили в ту ж лікарню, де раніше констатували її смерть.
Родичі жінки заявили, що подадуть до суду на медзаклад. МОЗ Еквадору вже почало розгляд.
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