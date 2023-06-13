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Жительница Эквадора восстала из гроба

Киев • УНН

 • 2013392 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Жительница Эквадора Белла Монтойа уже лежала в гробу, когда ее родственники заметили, что она подает признаки жизни. Женщину на скорой вернули в медучреждение, где ей ранее констатировали смерть. Минздрав Эквадора уже начал разбирательство, пишет УНН со ссылкой на euronews.  

Жительница Эквадора восстала из гроба

Детали

76-летняя жительница Эквадора восстала из гроба. Беллу Монтойю ранее объявили умершей, и уже готовили к похоронам. Но когда она уже лежала в гробу, родные заметили, что женщина подает признаки жизни - пытается дышать и двигать рукой, открывает глаза.

Немедленно вызвали бригаду скорой помощи, и Беллу отправили в ту же больницу, где ранее констатировали ее смерть.

Родственники женщины заявили, что подадут в суд на медучреждение. Минздрав Эквадора уже начал разбирательство.

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