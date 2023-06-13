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Президенту США Байдену зробили операцію без загальної анестезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Згідно з повідомленням представників Білого дому, президент США Джо Байден пройшов операцію з видалення кореневого каналу в неділю та понеділок. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Президенту США Байдену зробили операцію без загальної анестезії

Деталі

У неділю президент США відчув зубний біль у нижньому правому премолярі, як проінформував його особистий лікар Кевін О’Коннор у понеділок. Після обстеження в стоматологічній клініці Білого дому було вирішено, що необхідна процедура щодо кореневого каналу.

Операція була проведена в неділю, але вранці у понеділок президент відчув додатковий дискомфорт.

За словами прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, президент Байден не отримував загальної анестезії під час процедури, що означає, що нема потреби посилатися на 25-ту поправку, і віце-президент Камала Харріс не виконувала обов'язки президента.

У 2021 році президенту Байдену використали загальний наркоз під час колоноскопії, що вимагало передачі повноважень виконувачу обов'язків президента Гарріс.

За даними Американської асоціації ендодонтів, процедури лікування кореневих каналів проводяться понад 15 мільйонів разів на рік для видалення запаленої або інфікованої пульпи з внутрішньої сторони зуба.

Ця процедура призвела до змін у графіку президента Байдена.

Доповнення

Через операцію зустріч Президента Сполучених Штатів Джо Байдена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який цього року йде з посади, перенесена на вівторок.

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