Байден прийме у Білому домі Столтенберга, який цього року йде з посади Генсека НАТО

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"Президент Байден і Генеральний секретар Столтенберг переглянуть підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в Литві, а також роботу щодо подальшого зміцнення стримування та оборони Альянсу, спираючись на зобов’язання щодо оборонних інвестицій на саміті в Уельсі 2014 року, і поглиблення партнерства НАТО. Вони також обговорять підтримку Альянсом України на тлі жорстокої агресивної війни росії", - заявила речниця.

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Як пише Associated Press, конкуренція між ймовірними наступниками Генсека НАТО загострюється, оскільки лідери військового альянсу збираються у липні зустрітися на щорічному саміті у Вільнюсі. Столтенберг, який очолює Альянс з 2014 року і якому тричі подовжували повноваження, раніше цього року заявив, що піде з посади, коли наприкінці вересня цього року його нинішній термін закінчиться.

Минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з Байденом запропонував кандидатуру британського міністра оборони Бена Уоллеса. Президент США також зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, іншим потенційним претендентом. Зазначається, що думка Байдена має "величезну вагу", оскільки Вашингтон витрачає на оборону більше, ніж будь-який інший член Альянсу.

Крім цього, очікується, що Байден і Столтенберг обговорять способи переконати Туреччину, яка є членом НАТО, відмовитися від блокування приєднання Швеції до військового альянсу. У публічних коментарях після переобрання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана минулого місяця Байден заявив, що Швеція незабаром приєднається до НАТО.

"Це станеться. Я вам обіцяю", — сказав американський президент.

Столтенберг і держсекретар США Ентоні Блінкен раніше висловили сподівання, що Швеція стане повноправним членом Альянсу до Вільнюського саміту 11-12 липня.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у травні виявив зацікавленість у тому, щоб стати наступником Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, посада якого має стати вакантною наприкінці цього року.