Байден примет в Белом доме Столтенберга, который в этом году уходит с должности Генсека НАТО

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"Президент Байден и Генеральный секретарь Столтенберг пересмотрят подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в Литве, а также работу по дальнейшему укреплению сдерживания и обороны Альянса, опираясь на обязательства по оборонным инвестициям на саммите в Уэльсе 2014 года, и углубление партнерства НАТО. Они также обсудят поддержку Альянсом Украины на фоне жестокой агрессивной войны россии", - заявила пресс-секретарь.

Детали

Как пишет Associated Press, конкуренция между вероятными преемниками Генсека НАТО обостряется, поскольку лидеры военного альянса собираются в июле встретиться на ежегодном саммите в Вильнюсе. Столтенберг, который возглавляет Альянс с 2014 года и которому трижды продлевали полномочия, ранее в этом году заявил, что уйдет с должности, когда в конце сентября этого года его нынешний срок закончится.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с Байденом предложил кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса. Президент США также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, другим потенциальным претендентом. Отмечается, что мнение Байдена имеет "огромный вес", поскольку Вашингтон тратит на оборону больше, чем любой другой член Альянса.

Помимо этого, ожидается, что Байден и Столтенберг обсудят способы убедить Турцию, которая является членом НАТО, отказаться от блокирования присоединения Швеции к военному альянсу. В публичных комментариях после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлом месяце Байден заявил, что Швеция вскоре присоединится к НАТО.

"Это произойдет. Я вам обещаю", - сказал американский президент.

Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен ранее выразили надежду, что Швеция станет полноправным членом Альянса к Вильнюсскому саммиту 11-12 июля.

Напомним

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в мае проявил заинтересованность в том, чтобы стать преемником Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, должность которого должна стать вакантной в конце этого года.