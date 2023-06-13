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Президенту США Байдену сделали операцию без общей анестезии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Согласно сообщению представителей Белого дома, президент США Джо Байден прошел операцию по удалению корневого канала в воскресенье и понедельник. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Президенту США Байдену сделали операцию без общей анестезии

Детали

В воскресенье президент США почувствовал зубную боль в нижнем правом премоляре, как проинформировал его личный врач Кевин О’Коннор в понедельник. После обследования в стоматологической клинике Белого дома было решено, что необходима процедура по корневому каналу.

Операция была проведена в воскресенье, но утром в понедельник президент почувствовал дополнительный дискомфорт.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент Байден не получал общей анестезии во время процедуры, что означает, что нет необходимости ссылаться на 25-ю поправку, и вице-президент Камала Харрис не исполняла обязанности президента.

В 2021 году президенту Байдену использовали общий наркоз во время колоноскопии, что потребовало передачи полномочий исполняющему обязанности президента Харрис.

По данным Американской ассоциации эндодонтов, процедуры лечения корневых каналов проводятся более 15 миллионов раз в год для удаления воспаленной или инфицированной пульпы с внутренней стороны зуба.

Эта процедура привела к изменениям в графике президента Байдена.

Дополнение

Из-за операции встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который в этом году уходит с должности, перенесена на вторник.

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