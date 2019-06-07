МЕРТ роз'яснило дозвіл ЦВК готуватися до виборів у Раду без тендерів

КИЇВ. 7 червня. УНН. Мінекономрозвитку дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори без оголошення тендеру для підготовки до позачергових парламентських виборів. Про це йдеться у роз'ясненні до наказу МЕРТ, який набув чинності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.