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МЕРТ роз'яснило дозвіл ЦВК готуватися до виборів у Раду без тендерів

МЕРТ роз'яснило дозвіл ЦВК готуватися до виборів у Раду без тендерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Мінекономрозвитку дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори без оголошення тендеру для підготовки до позачергових парламентських виборів. Про це йдеться у роз'ясненні до наказу МЕРТ, який набув чинності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"Набув чинності наказ Мінекономрозвитку, який дозволяє ЦВК тимчасово розбивати великі закупівлі на малі та укладати прямі договори (без оголошення тендеру). ЦВК має можливість замість проведення довготривалих відкритих торгів, які мають ризик бути завершені вже після 21 липня, оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них в системі закупівель ProZorro", - вказали у МЕРТ.

Водночас, як зазначається, Мінекономрозвитку надало ЦВК офіційне роз’яснення про те, що норми закону "Про публічні закупівлі" не поширюються на виготовлення бланків документів, що мають спеціальні елементи захисту, а також бланків документів суворої звітності (у цьому випадку - виборчі бюлетені).

"Не може бути жодних сумнівів в тому, що ЦВК друкує саме бланки документів, а не самі документи. Відтак, у ЦВК немає потреби проводити відкриті торги на закупівлю послуги друку бюлетенів", - зазначили у МЕРТ.

У міністерстві підкреслили, що наразі ЦВК має всі інструменти для вчасної та якісної підготовки до позачергових виборів народних депутатів 21 липня.

Нагадаємо, напередодні голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що цей наказ МЕРТ є тимчасовим рішенням щодо процесу здійснення публічних закупівель лише під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

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