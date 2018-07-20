Меркель привітала переговори Путіна з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала зустріч і переговори президентів Росії і США, зазначивши, що вони є лідерами ядерних держав. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
"Завжди, коли ведуться переговори, - це добре для всіх", - сказала Меркель.
Вона нагадала, що президент РФ не був в США з 2015 року, і заявила, що було б правильно продовжувати зустрічі лідерів США і РФ.
Після саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі стало відомо, що Трамп вирішив запросити президента Росії до Вашингтона восени 2018 року і доручив своєму раднику Джону Болтону зайнятися вирішенням цього питання.
Відповідаючи на запитання про відносини Німеччини і США, вона заявила, що Сполучені Штати - важливий партнер. "У нас не завжди однакові думки, але варто вирішувати конфлікти", - сказала Меркель.
Росія помічена у веденні так званих "гібридних воєн" і використанні дезінформації, заявила далі Меркель. У відповідь на це слід давати інформацію про реальний стан справ і аргументовані дані, додала канцлер. У "справі дівчинки Лізи" і історії з солдатами бундесверу з Литви це було зроблено швидко і успішно, сказала канцлер.
У січні 2016 року російські ЗМІ розгорнули пропагандистську кампанію навколо нібито згвалтованої біженцями 13-річної берлінської дівчинки з сім'ї німців-переселенців. Пізніше з'ясувалося, що ця історія невірна і що Ліза просто ховалася від батьків вдома у знайомого.
У лютому 2017 року розміщені в Литві німецькі солдати стали метою завідомо неправдивих обвинувачень в згвалтуванні місцевої дівчинки. Тоді наголошувалося, що методика анонімного фейкового повідомлення сильно нагадує історію з "дівчинкою Лізою".