Меркель приветствовала переговоры Путина с Трампом

"Всегда, когда ведутся переговоры, - это хорошо для всех", - сказала Меркель.

Она напомнила, что президент РФ не был в США с 2015 года, и заявила, что было бы правильно продолжать встречи лидеров США и РФ.

После саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало известно, что Трамп решил пригласить президента России в Вашингтон осенью 2018 года и поручил своему советнику Джона Болтона заняться решением этого вопроса.

Отвечая на вопрос об отношениях Германии и США, она заявила, что Соединенные Штаты - важный партнер. "У нас не всегда одинаковые мнения, но стоит разрешать конфликты", - сказала Меркель.

Россия замечена в ведении так называемых "гибридных войн" и использовании дезинформации, заявила далее Меркель. В ответ на это следует давать информацию о реальном положении дел и аргументированные данные, добавила канцлер. В "деле девочки Лизы" и истории с солдатами бундесвера из Литвы это было сделано быстро и успешно, сказала канцлер.

В январе 2016 года российские СМИ развернули пропагандистскую кампанию вокруг якобы изнасилованной беженцами 13-летней берлинской девочки из семьи немцев-переселенцев. Позднее выяснилось, что эта история неверна и что Лиза просто скрывалась от родителей дома у знакомого.

В феврале 2017 года размещенные в Литве немецкие солдаты стали целью заведомо ложных обвинений в изнасиловании местной девочки. Тогда отмечалось, что методика анонимного фейкового сообщения сильно напоминает историю с "девочкой Лизой".