Меркель приветствовала переговоры Путина с Трампом

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37313 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101598 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131233 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168738 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153225 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181029 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Меркель приветствовала переговоры Путина с Трампом

Меркель приветствовала переговоры Путина с Трампом

Киев  •  УНН

 • 7783 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала встречу и переговоры президентов России и США, отметив, что они являются главами ядерных держав. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

"Всегда, когда ведутся переговоры, - это хорошо для всех", - сказала Меркель.

Она напомнила, что президент РФ не был в США с 2015 года, и заявила, что было бы правильно продолжать встречи лидеров США и РФ.

После саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало известно, что Трамп решил пригласить президента России в Вашингтон осенью 2018 года и поручил своему советнику Джона Болтона заняться решением этого вопроса.

Отвечая на вопрос об отношениях Германии и США, она заявила, что Соединенные Штаты - важный партнер. "У нас не всегда одинаковые мнения, но стоит разрешать конфликты", - сказала Меркель.

Россия замечена в ведении так называемых "гибридных войн" и использовании дезинформации, заявила далее Меркель. В ответ на это следует давать информацию о реальном положении дел и аргументированные данные, добавила канцлер. В "деле девочки Лизы" и истории с солдатами бундесвера из Литвы это было сделано быстро и успешно, сказала канцлер.

В январе 2016 года российские СМИ развернули пропагандистскую кампанию вокруг якобы изнасилованной беженцами 13-летней берлинской девочки из семьи немцев-переселенцев. Позднее выяснилось, что эта история неверна и что Лиза просто скрывалась от родителей дома у знакомого.

В феврале 2017 года размещенные в Литве немецкие солдаты стали целью заведомо ложных обвинений в изнасиловании местной девочки. Тогда отмечалось, что методика анонимного фейкового сообщения сильно напоминает историю с "девочкой Лизой".

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