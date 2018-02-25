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Мерія Єрусалиму має намір стягнути з церков більше 180 мільйонів доларів

Мерія Єрусалиму має намір стягнути з церков більше 180 мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Муніципалітет Єрусалима має намір стягнути з християнських конфесій понад 180 мільйонів доларів США в якості податків з їх нерухомості, розташованої в місті, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Церковні лідери звинуватили міську владу в порушенні багаторічного “статус-кво” і закрили у знак протесту для паломників і туристів Храм гробу Господнього — одну з головних святинь християнства.

“Борги за комерційні площі, що належать церквам, перевищують 650 мільйонів шекелів (майже 187 мільйонів доларів — Ред.). Ми більше не будемо вимагати від жителів Єрусалима нести цей тягар і субсидувати цей колосальний борг”, — сказано в заяві Барката, яку поширила прес-служба мерії.

Від християнських конфесій міська влада вимагають платити муніципальні податки з усієї нерухомості, крім безпосередньо церков, і вже перейшли до арештів рахунків, зажадавши неустойку за попередні роки.

“В Єрусалимі усі рівні перед законом — християни, мусульмани та іудеї. Храм гробу Господнього, як і всі єрусалимські церкви, синагоги і мечеті, звільнений від муніципального податку. Ніяких змін у цьому відношенні немає”, — сказав Баркат.

“Однак комерційні будівлі, такі, як готелі, торгові та офісні приміщення, обкладаються муніципальним податком, незалежно від того, хто ними володіє”, — додав він.

Як раніше повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки планують відкрити власне посольство в ізраїльському Єрусалимі в травні цього року.

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