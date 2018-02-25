Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей больше 180 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Муниципалитет Иерусалима намерен взыскать с христианских конфессий более 180 млн долларов США в качестве налогов с их недвижимости, расположенной в городе, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Церковные лидеры обвинили городские власти в нарушении многолетнего “статус-кво” и закрыли в знак протеста для паломников и туристов Храм гроба Господня — одну из главных святынь христианства.
“Долги за коммерческие площади, принадлежащих церквям, превышают 650 млн шекелей (почти 187 млн долларов — Ред.). Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг”, - говорится в заявлении Барката, которое распространила пресс-служба мэрии.
От христианских конфессий городские власти требуют платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно церквей, и уже перешли к арестам счетов, потребовав неустойку за предыдущие годы.
“В Иерусалиме все равны перед законом — христиане, мусульмане и иудеи. Храм гроба Господня, как и все иерусалимские церкви, синагоги и мечети, освобожден от муниципального налога. Никаких изменений в этом отношении нет”, - сказал мер Нир Баркат.
“Однако коммерческие здания, такие, как гостиницы, торговые и офисные помещения, облагаются муниципальным налогом, независимо от того, кто ими владеет”, — добавил он.
Как ранее сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки планируют открыть собственное посольство в израильском Иерусалиме в мае этого года.