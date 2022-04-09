Mercedes та Ferrari: батько з донькою хотіли вивезти за кордон елітні іномарки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Батько з донькою хотіли вивезти за кордон елітні іномарки - Mercedes та Ferrari. Прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.
Цитата
«Двоє громадян України – батько з донькою – прямували закордон на «Мерседесі» та «Феррарі» 2019 та 2017 років випуску. ️Прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами України"» - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що водіїв разом з іномарками передали до Національна поліція України.
Доповнення
У Чернівецькій області прикордонники виявили громадян Китаю, які намагались вивезти з України двох немовлят.