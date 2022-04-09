Mercedes и Ferrari: отец с дочкой хотели вывезти за границу элитные иномарки

Цитата

"Двое граждан Украины - отец с дочкой - направлялись за границу на "Мерседесе" и "Феррари" 2019 и 2017 годов выпуска. Пограничники установили, что подписи владельцев авто в поручениях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины" - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что водителей вместе с иномарками передали Национальной полиции Украины.

Дополнение

В Черновицкой области пограничники выявили граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины двух младенцев.