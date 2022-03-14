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Намагались вивезти з України двох немовлят: на кордоні затримали двох громадян Китаю

Намагались вивезти з України двох немовлят: на кордоні затримали двох громадян Китаю

Київ • УНН

 • 198511 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Чернівецькій області прикордонники виявили громадян Китаю, які намагались вивезти з України двох немовлят, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Деталі

У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники припинили спробу іноземців вивезти з України немовлят.

"Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.

Звідки у них взялися діти іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.

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