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Пытались вывезти из Украины двух младенцев: на границе задержали двух граждан Китая

Пытались вывезти из Украины двух младенцев: на границе задержали двух граждан Китая

Киев • УНН

 • 198506 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Черновицкой области пограничники обнаружили граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины двух младенцев, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

В пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области пограничники пресекли попытку вывезти иностранцев из Украины младенцев.

"Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя маленькими детьми. Никаких документов на младенцев у иностранцев не было", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайцев прибыли на территорию нашей страны без малыша.

Откуда у них взялись дети иностранцы ответить не смогли. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.

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