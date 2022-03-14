Пытались вывезти из Украины двух младенцев: на границе задержали двух граждан Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Черновицкой области пограничники обнаружили граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины двух младенцев, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
В пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области пограничники пресекли попытку вывезти иностранцев из Украины младенцев.
"Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя маленькими детьми. Никаких документов на младенцев у иностранцев не было", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайцев прибыли на территорию нашей страны без малыша.
Откуда у них взялись дети иностранцы ответить не смогли. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.