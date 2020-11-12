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Мера Кропивницького шпиталізували через COVID-19

Мера Кропивницького шпиталізували через COVID-19

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова міської ради Кропивницького Андрій Райкович захворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо тим, хто на передовій боротьби з коронавірусом. Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося раніше в УНН, Райковича переобрали мером Кропивницького.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже 500 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 11 057.

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