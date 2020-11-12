Мера Кропивницького шпиталізували через COVID-19
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова міської ради Кропивницького Андрій Райкович захворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо тим, хто на передовій боротьби з коронавірусом. Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося раніше в УНН, Райковича переобрали мером Кропивницького.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже 500 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 11 057.