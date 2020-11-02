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Райковича переобрали мером Кропивницького

Райковича переобрали мером Кропивницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Члени міської територіальної виборчої комісії Кропивницького оголосили результати голосування за міського голову. Ним став діючий мер Андрій Райкович. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Міської ради міста Кропивницького.

"До вашої уваги протокол Кропивницької міської територіальної виборчої комісії Кропивницького району Кіровоградської області про результати голосування з виборів Кропивницького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальною виборчою комісією - 185 тис. 222… Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях - 176 тис. 823… Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Райкович Андрій Павлович, набравши 27 тис. 839 голосів, що становить 53,53% від кількості проголосувавших", - повідомили у територіальній виборчій комісії Кропивницького.

Зазначається, що всього у голосуванні взяли участь 52 тис. 8 виборців.

Додамо, що Андрій Райкович з 2015 року є діючим мером Кропивницького.

Нагадаємо, міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів голови Львівської ОТГ на 22 листопада.

Також нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців становила 36,88%.

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