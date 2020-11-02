Райковича переизбрали мэром Кропивницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Члены городской территориальной избирательной комиссии Кропивницкого объявили результаты голосования за мэра. Им стал действующий мэр Андрей Райкович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Городского совета города Кропивницкого.
"Вашему вниманию протокол Кропивницкого городской территориальной избирательной комиссии Кропивницкого района Кировоградской области о результатах голосования по выборам Кропивницкого городского головы в едином одномандатном избирательном округе. Количество избирательных бюллетеней, изготовленных на заказ территориальной избирательной комиссией - 185 тыс. 222... Количество избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках - 176 тыс. 823... Наибольшее количество голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского головы Райкович Андрей Павлович, набрав 27 тыс. 839 голосов, что составляет 53,53% от числа проголосовавших", - сообщили в территориальной избирательной комиссии Кропивницкого.
Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 52 тыс. 8 избирателей.
Добавим, что Андрей Райкович с 2015 года является действующим мэром Кропивницкого.
Напомним, городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов главы Львовской ОТГ на 22 ноября.
Также напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей составила 36,88%.