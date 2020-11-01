Вибори мера Львова: другий тур призначили на 22 листопада

Згідно з текстом постанови, Львівська міська територіальна виборча комісія Львівського району Львівської області постановила "провести повторне голосування з виборів Львівського міського голови Львівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року, призначивши його на неділю, 22 листопада 2020 року".

"Включити до виборчого бюлетеня для повторного голосування 22 листопада 2020 року з виборів Львівського міського голови Львівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року таких кандидатів на посаду Львівського міського голови Львівського району Львівської області, які у підсумку голосування у день виборів Львівського міського голови Львівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року одержали найбільшу кількість голосів виборців: Садовий Андрій Іванович; Синютка Олег Михайлович", - йдеться у тексті постанови ТВК.

Нагадаємо, раніше в Громадській мережі "ОПОРА" заявляли, що другий тур виборів відбудеться у різні дати - у деяких громадах може відбутися наприкінці листопада, або в перший тиждень грудня.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.