Выборы мэра Львова: второй тур назначили на 22 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов главы Львовской ОТО на 22 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Львовской городской ТИК сообщает "Гал-инфо", передает УНН.
Согласно тексту постановления, Львовская городская территориальная избирательная комиссия Львовского района Львовской области постановила "провести повторное голосование по выборам Львовского городского председателя Львовского района Львовской области 25 октября 2020 года, назначив его на воскресенье, 22 ноября 2020 года".
"Включить в избирательный бюллетень для повторного голосования 22 ноября 2020 года по выборам Львовского городского председателя Львовского района Львовской области 25 октября 2020 года таких кандидатов на должность Львовского городского председателя Львовского района Львовской области, которые в итоге голосования в день выборов Львовского городского председателя Львовского района Львовской области 25 октября 2020 года получили наибольшее количество голосов избирателей: Андрей Иванович Садовый; Синютка Олег Михайлович", - говорится в тексте постановления ТИК.
Напомним, ранее в Общественной сети "ОПОРА" заявляли, что второй тур выборов состоится в разные даты - в некоторых общинах может состояться в конце ноября, или в первую неделю декабря.
Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.